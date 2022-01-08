Günlük koronavirüs vaka sayısı 65 bine dayandı, sağlıkçıların yükü arttı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 04:00

Covid-19 salgınında Omicron varyantıyla günlük vaka sayıları daha önce hiç olmadığı kadar yükseldi ve 65 bin seviyesine geldi. Bu durum hastanelere başvuruları artırırken yoğun bakımlarda da etkisini göstermeye başladı. Yoğunluğun yine sağlık çalışanlarının üstüne yüklenebileceğini söyleyen SES Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Bazı hastanelerin yeniden pandemi hastanesi olarak planlanması konuşuluyor. Ankara’da şu an tespit ettiğimiz bir hastanede, çalışanlara mesajla izinlerin durdurulduğu söylendi” bilgisini paylaştı.

İZİNLER ASKIYA ALINDI

Vaka sayılarındaki artışın sağlık çalışanlarının izinlerinin iptal edilmesine ve istifa haklarının engellenmesine neden olabileceğini belirten Yalçınkaya, “Bakanlık daha öncesinde Türkiye geneli için aynı şeyi yaşattı. İstanbul’daki piki seyretti ve vakalar Türkiye geneline yayıldı. Ardından izin ve emeklilik yasakları geldi. Şu an vakalar daha yatak doluluk oranlarına tam yansımasa da ayaktan başvuru ve test yoğunluğu da sağlık emekçisinin yükünü artırıyor” dedi.

YENİ ATAMA YAPILMADI

Salgın döneminde zaten pek çok hekimin özlük hakları nedeniyle istifa edip yurtdışına gittiğini anımsatan Yalçınkaya, “Sağlık emekçisinin taleplerini karşılamayan bakanlık izin, istifa ya da emeklilik haklarını gasp etme yoluna giderse alanda daha da kopuş olacak” uyarısını yaptı. Salgın döneminde dahi sağlık çalışanı ataması yapılmadığını anımsatan Yalçınkaya, “Resmi Gazete’de yayımlanan 20 bin sağlıkçı istihdamı henüz gerçekleşmedi ve açık çok fazla. Vaka artarsa verilmeyen haklar nedeniyle hekim grubunda istifa, hekim dışındaki sağlık emekçilerinde de emeklilik başvurusu artacaktır. Bakanlık geçen şubattan beri enfekte olan sağlık emekçisi sayısını saklıyor ama çok yaygınlaştı. İzolasyon ve karantina sürecini düşürdüler ama herkes tükendi. Vaka artışının sorumlusu biz değiliz. Kimse bizim haklarımızdan geri adım atmamızı beklemesin” diye konuştu.