Güpegündüz zorbalık... Bisiklet süren çocuğu tartaklayıp, boğazını sıktılar!

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde 7 Aralık saat 14.00 sıralarında tepki çeken bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sokakta yürüyen Cumali Y. (24) ile Adem T. (34), arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren Ç.A.D.'ye (12) bilinmeyen bir nedenle tepki gösterdi. Ç.A.D., korkup, bisikletten yere düştü.

İki kişi ardından Ç.A.D.'nin boğazını sıkıp, tartakladıktan sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, Ç.A.D.'nin arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"KENDİSİ DÜŞTÜ" SAVUNMASI!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailenin şikâyeti sonrası şüphelilerin kimliklerini tespit edip, adreslerinde yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Cumali Y., sorgusunda, "Akrobatik hareketler yapıyordu. Biz bir şey yapmadık, kendisi düştü" dedi. Şüphelilerin, gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.