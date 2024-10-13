Gurbetten geldiği köyüne 2 kilometre kala kaza yaptı: O anlar kamerada

Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:36

Güncelleme: 13.10.2024 - 17:36

Olay ilçeye bağlı Behice Köyü mevkiinde meydana geldi. Almanya’da memleketi Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ki köyüne H IS 53 plakalı aracı ile gelen Şener Kurkut o esnada yola çıkan 53 AV 018 plakalı araca çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan Kurkut idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.