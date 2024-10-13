Gurbetten geldiği köyüne 2 kilometre kala kaza yaptı: O anlar kamerada

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken kaza anbean araç kamerasına yansıdı.

Gurbetten geldiği köyüne 2 kilometre kala kaza yaptı: O anlar kamerada
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 13.10.2024 - 17:36

Olay ilçeye bağlı Behice Köyü mevkiinde meydana geldi. Almanya’da memleketi Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde ki köyüne H IS 53 plakalı aracı ile gelen Şener Kurkut o esnada yola çıkan 53 AV 018 plakalı araca çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan Kurkut idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Rize #kaza #Gurbetçi

İlgili Haberler

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Tekirdağ’da trafik kazasında ölen 4 kişiden 3’ü toprağa verildi

Tekirdağ’da trafik kazasında ölen 4 kişiden 3’ü toprağa verildi
Sendika başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Sendika başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler