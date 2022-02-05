Gürsel Tekin, sunucu Mehtap Özkan'la evlendi

05 Şubat 2022 Cumartesi, 13:43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin (57), Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle haber spikeri Mehtap Özkan’la (32) evlendi.

Törene çiftin yakın çevresi katıldı. Gürsel Tekin, geçen yıl ocak ayında bir çocuğunun annesi, ikinci eşi Nihan Tekin ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Gürsel Tekin, ilk evliliğini 2 çocuğunun annesi Ayşe Tekin ile yapmıştı.

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Mehtap Özkan ilk olarak Kanal B'de stajyerlik yaparak mesleğe adım attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV8’de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı. TV8’den ayrıldıktan sonra Beyaz TV’ye geçiş yaptı. Beyaz TV’de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı.

Bir süre Beyaz TV’de çalıştıktan sonra ayrılıp Halk TV’de çalışmaya başladı. Halk TV’de hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi. Yaklaşık iki yıl boyunca Halk TV’de çalıştıktan sonra 2019 yılında Habertürk kanalına transfer oldu. Oyunculuk da yapan Mehtap Özkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı.