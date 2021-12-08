Gürün: Su baskınlarına karşı teyakkuz halindeyiz

08 Aralık 2021 Çarşamba, 14:29

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, il genelinde etkili olan sağanak yağış ve rüzgârlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gürün, il genelinde yaşanan yoğun yağışlardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleri ile teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Başkan Gürün, “Kentimizde yaşanan yoğun yağmur yağışları sonucunda Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımızca alınan önlemler neticesinde ciddi hasarlarla karşılaşılmamıştır. Ekiplerimiz tarafından ihtiyaç duyulan yerlere anında müdahale edilmiştir. Büyükşehir Belediyemizin 335 personel, 122 araç ile katıldığı çalışmalara ilçe belediye ve AFAD ekipleri de katılmıştır. Biz birlikte yangınların, salgınların üstesinden geldik, bunun da en az hasarla atlatılması için çalışmaya devam edeceğiz. Yoğun yağışlardan etkilenen tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.



