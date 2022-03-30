Gürün: Türkiye’de üretim planlamasının yapılması lazım

30 Mart 2022 Çarşamba, 15:25

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması ve maddi bağımsızlığını sağlaması için kıl keçisi dağıttı. Marmaris, Fethiye, Kavaklıdere, Dalaman, Menteşe, Ortaca, Datça ve Ula ilçelerinde 266 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere toplamda 798 adet kıl keçisi dağıtıldı. Belediye Başkanı Osman Gürün, 27’si üniversite mezunu olan kadın üreticiler ile bir araya geldi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşamını sürdüren üniversite mezunu kıl keçisi üreticisinden Cansu Biçer, Burçin Alp, Sevim Yılmaz, Türkan Öztürk, ve Öznur Sezen İlbars, Başkan Gürünle yaşadıkları deneyimleri paylaştı.

Üniversite mezunu kıl keçisi üreticisi Cansu Biçer, “Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamadım. Muğla Büyükşehir Belediyesinin kadın üreticilere kıl keçisi desteği verdiğini öğrendim. 2020 yılında 2 dişi 1 erkek kıl keçisi aldım. Bu keçilerden 5 tane yavrum oldu. Üretimimi genişletmek için 20 keçi daha aldım. Şuan aile ekonomime çok ciddi bir katkı sağlıyorum. Kıl keçisi üretimine başlamama önce olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi sayesine ayaklarımın üzerinde durabiliyorum” dedi.

GÜRÜN: “TÜRKİYE’DE ÜRETİM PLANLAMASI YAPILMALI”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise şöyle konuştu:

“Ülkede üretilen et, süt belli. Tarımla ilgili üretim belli. Bu dezavantajı Muğla’da avantaja dönüştürmemiz lazım. Topraklarımızın metre karesi bile kıymetli hale geldi. Üretimi arttırmamız lazım. Türkiye’de üretim planlamasının yapılması lazım. Hangi bölgede hangi ürün ne kadar üretilecek ve bunun alım garantisinin verilmesi lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtıyoruz. Cansu Biçer de üniversite mezunu olup kıl keçisi üreten kadınlarımızdan birisi. Mezun olup diplomasını eline alıp bir devlet kasında yer bulsam diyen gençlere çok güzel bir örnek. Bu sadece hayvancılıkla değil tarımla ilgili de güzel bir örnektir. Keçi popülasyonumuz düştü. 266 kadın üreticimize 798 adet kıl keçisi dağıttık. Ben inanıyorum ki 5 yıl sonra Muğla bölgesinde keçi popülasyonumuz artacak.”