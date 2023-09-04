'Gurur' sokaklara taştı: Bodrum’da şampiyonluk coşkusu!
Filenin Sultanları'nın Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon olması, Bodrum'da coşkuyla kutlandı.
A Milli Kadın Voleybol takımı, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası final karşılaşmasında Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı, Bodrum Belediyesi tarafından kent meydanına kurulan dev ekrandan izlendi.
Heyecanla maçı takip eden yurttaşlar, şampiyonluk sayısının gelmesiyle birlikte coşku dolu anlar yaşadı.
Ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen yurttaşların kutlaması geç saatlere kadar sürdü. Bazı yurttaşlar da araçlarıyla konvoy yaptı.
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