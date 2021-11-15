Güzellik merkezinde Çekyalı kadına taciz iddiasına tutuklama

Şanlıurfa’da, cilt bakımı yaptığı Çekya uyruklu L.A.M.'ye (20) cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen güzellik merkezi sahibi Aydın Dağ, tutuklandı.

DHA
15 Kasım 2021 Pazartesi, 13:51
Güzellik merkezinde Çekyalı kadına taciz iddiasına tutuklama
Abone Ol google-news

Yüksek lisans için Türkiye'de bulunan ve bir süre önce Şanlıurfa'ya gelen Çekya vatandaşı L.A.M., iddiaya göre, konakladığı evin sahibi Aydın Dağ'ın teklifi üzerine, sahibi olduğu güzellik merkezine cilt bakımı yaptırmaya gitti.

Bakım sırasında cinsel tacize maruz kaldığını ileri süren L.A.M., polis merkezine giderek, Dağ'dan şikayetçi oldu.

Bunun üzerine gözaltına alınan Dağ, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Aydın Dağ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler