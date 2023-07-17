Güzellik merkezine silahlı saldırı: Yaralılar var

Yayınlanma: 17.07.2023 - 15:20

Güncelleme: 17.07.2023 - 15:26

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde iddiaya göre, güzellik merkezine saat 14.00 gibi gelen bir kişi, içeri girip rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2’si kadın 4 kişi yaralandı. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Güzellik merkezinde bulunan diğer kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Recep Tayyip Bolat’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.