Güzellik merkezine silahlı saldırı: Yaralılar var
Adana’da bir kişinin güzellik merkezine gelerek silahlı saldırıda bulunması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde iddiaya göre, güzellik merkezine saat 14.00 gibi gelen bir kişi, içeri girip rastgele ateş açtı.
Açılan ateş sonucu 2’si kadın 4 kişi yaralandı. Saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Güzellik merkezinde bulunan diğer kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 4 YARALI
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Recep Tayyip Bolat’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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