Haber alınamıyordu: 2 öğrenci 8 saat sonra bulundu!

Kars’ta yaklaşık 8 saattir kendilerinden haber alınamayan 2 ortaokul öğrencisi bulundu.

Haber alınamıyordu: 2 öğrenci 8 saat sonra bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:45

Kars’ın Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri 14 yaşındaki 2 kız çocuğundan haber alamayan aileleri durumu polise bildirmişti.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri kenttin her noktasında kızları aradı.

Polis ekipleri kızları Harakani Devlet Hastanesi’nde buldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar daha sonra ailelerine teslim edildi.


Etiketler: #Kars #öğrenci #kayıp

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