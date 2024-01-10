Haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki erkek evinde ölü olarak bulundu.
İncilli Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bir binanın ikinci katında ikamet eden 36 yaşındaki Murat Yeşil’den haber alınamaması üzerine yakınları ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri eve girdiğinde şahsın yerde cansız bedeni bulundu.
Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesi sonrasında Yeşil’in cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- 60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kâr etti!
- Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
- Ders iddiasını yanıtladı: 'Ankaralı Ezo’ ilk kez konuştu