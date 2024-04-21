Haber alınamıyordu: Yaşlı kadın konteynerde ölü bulundu

Elazığ’da kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın, yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:53
Haber alınamıyordu: Yaşlı kadın konteynerde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Aşağı Demirtaş mevkiinde, konteynerde tek yaşayan 68 yaşındaki Birgül Kılıç’tan haber alamayan komşuları telefonla aradı.

Telefonun sesinin içeriden gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler konteynere girdi.

İçeri giren sağlık ekipleri, incelemesinde Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Elazığ haberleri

İlgili Haberler

Malatya'da yemek pişirilen konteynerde tüp patladı

Malatya'da yemek pişirilen konteynerde tüp patladı
Konteynerde mozaik atölyesi: “Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilsin istiyoruz”

Konteynerde mozaik atölyesi: “Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilsin istiyoruz”
Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın!

Muğla'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Bursa'da inanılmaz olay: Diş doktoru vidayı beynine sapladı!

Bursa'da inanılmaz olay: Diş doktoru vidayı beynine sapladı!
Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!

Özgür Özel’den belediye başkanlarına: Genel siyasetten uzak durun!
Nihat Zeybekci'den Yeni Şafak yazarına yanıt: 'Gerzek dediğin kadar gerzeksin'

Nihat Zeybekci'den Yeni Şafak yazarına yanıt: 'Gerzek dediğin kadar gerzeksin'
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
4 milyar yıllık gizemi çözen Türk fizikçi Furkan Öztürk ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı

4 milyar yıllık gizemi çözen Türk fizikçi Furkan Öztürk ‘motivasyon’ kaynağını açıkladı
Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu