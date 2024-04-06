Malatya'da yemek pişirilen konteynerde tüp patladı
Malatya'da bir derneğin yemek pişirdiği konteynerde tüp patladı. Park halinde bulunan bazı araçlarda hasar oluştu.
Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde, bir yardım derneğinin yemek pişirdiği konteynerde henüz öğrenilemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.
Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada herhangi bir can kaybı olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi, çevrede park halinde bulunan bazı araçlarda hasar oluştu.
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