Habertürk sunucusu Ersoy: Tuvalet kağıdı 130 lira yazıyordu şok oldum
Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son 10 günde piyasaya üçüncü kez müdahale ettiği haberini aktardığı sırada, gelen son zamlara tuvalet kağıdı örneği üzerinden tepki gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son 10 günde piyasaya üçüncü kez müdahale etti.
Bu gelişmeyi izleyiciye duyuran Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, yurttaşın belini büken son zamlara isyan etti. Habertürk'te 'Manşet' programını sunan Mehmet Akif Ersoy, Merkez Bankası'nın piyasalara müdahale haberini verdikten sonra zamlara tepki gösterdi.
Habertürk sunucusu Ersoy: "Tuvalet kağıdı 130 lira yazıyordu, şok oldum"— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 10, 2021
Zamların yurttaşları doğrudan etkilediğini söyleyen Ersoy, tuvalet kağıdına ödediği rakama şaşırdığını belirtti. Doları işaret ederek, "Nerede duracak bu? Bunun bir yerde durması gerekmez mi? Hakikaten stres oluyoruz. Bu vatandaşı o kadar doğrudan ilgilendiren bir şey haline geldi ki. Çok konuşuldu sosyal medyada ama yaşadığım için söylüyorum. Alışveriş yapıyorum, tuvalet kağıdı 130 lira yazıyordu, şoke oldum" diyen Ersoy'a, Prof. Dr. Arzova'nın yanıtı, "Süte baktığımız zaman 6.90'dan aldığımız süt 15 lira. Yani hayatımızı doğrudan etkiliyor" oldu.
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