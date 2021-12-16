Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy ile Ebru Baki arasındaki 'yüzde 5 enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu: 'Nasıl?'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıkladığı sırada Habertürk yayınında ilginç anlar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy ile Ebru Baki arasındaki 'yüzde 5 enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi 1 puan indirdi. Yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 14 oldu.
Merkez Bankası böylece son 4 toplantıda faizde 5 puanlık indirime gitmiş oldu.
'YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ' DİYALOĞU
Merkez Bankası'nın faiz indirimi esnasında Habertürk'te ilginç anlar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy ile Ebru Baki arasındaki 'yüzde 5 enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu.
Ebru Baki’nin "'Bu arada enflasyonda yüzde 5 hedefi konusunda kararlıyız' diyor Merkez Bankası. 'Enflasyonda yüzde 5 hedefini tutturacağız' diyor" sözlerine Mehmet Akif Ersoy, "Nasıl?" diye sordu.
Ebru Baki’nin cevabı ise "Bilmiyorum" oldu.
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