Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy ile Ebru Baki arasındaki 'yüzde 5 enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu: 'Nasıl?'

16 Aralık 2021 Perşembe, 22:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, faizi 1 puan indirdi. Yüzde 15 olan politika faizi, yüzde 14 oldu.

Merkez Bankası böylece son 4 toplantıda faizde 5 puanlık indirime gitmiş oldu.

'YÜZDE 5 ENFLASYON HEDEFİ' DİYALOĞU



Merkez Bankası'nın faiz indirimi esnasında Habertürk'te ilginç anlar yaşandı. Mehmet Akif Ersoy ile Ebru Baki arasındaki 'yüzde 5 enflasyon hedefi' diyaloğu gündem oldu.

Ebru Baki’nin "'Bu arada enflasyonda yüzde 5 hedefi konusunda kararlıyız' diyor Merkez Bankası. 'Enflasyonda yüzde 5 hedefini tutturacağız' diyor" sözlerine Mehmet Akif Ersoy, "Nasıl?" diye sordu.

Ebru Baki’nin cevabı ise "Bilmiyorum" oldu.