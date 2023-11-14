Son bir ayda 4'üncü intihar: Hacettepe yurdunda bir öğrenci yaşamına son verdi

Yayınlanma: 14.11.2023 - 21:27

Güncelleme: 14.11.2023 - 22:13

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evler J Blok'ta bir öğrenci odasında yaşamına son verdi.

Olayın ardından, polis ve ambulansla birlikte olay yeri incelemenin de alana dahil olduğu bildirildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) öğrenci konseyinden yapılan açıklamada, "Arkadaşımızı kaybedeli 2 saaten fazla olmasına rağmen hala bir açıklama yapılmadı. Rektörlüğün de yurt müdürlüğünün de derhal açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu olayın üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğiz, olayın takipçisiyiz!" ifadelerine yer verildi.

HACETTEPE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan öğrencimiz Ayşegül Tayyar, hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin soruşturma yürütülmektedir" denildi.

SON BİR AYDA 4 ÖĞRENCİ...

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İ.Z.K, 30 Ekim tarihinde yurt odasında ölü bulunmuştu.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi R.A. 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece, kampüste bulunan yemekhane önünde yaşamına son vermişti. İlköğretim matematik öğretmenliği okuyan R.A'nın cebinden çıktığı iddia edilen 3 sayfalık notta; R.A. geçim sıkıntısı yaşadığını belirtmiş, arkadaşları da bu durumu doğrulamıştı.

Ondan önceki haftalarda, Eskişehir Mükrime Hatun Kız KYK yurdunda Sezen isminde bir üniversite öğrencisi de hayatına son vermişti.