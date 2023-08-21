Hacı Yakışıklı’nın bu sefer de hedefinde bale var: Kültür Bakanlığı’ndan açıklama geldi!
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, yandaş gazeteci Hacı Yakışıklı'nın, "Devlet Opera ve Balesi diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım, kültürümüzde olmayan şeyi devlet niye sahipleniyor?" çıkışına yanıt verdi. Mumcu, "Düşündüğünüzün aksine köklü bir opera ve bale geleneğine de sahibiz" dedi.
Daha önce pek çok kez sanatı ve sanatçıları hedefine alan ve devletin uçağıyla umre ziyareti yaptığı ortaya çıkan TV100 yazarı Hacı Yakışıklı’nın hedefinde bu sefer de bale var.
Yakışıklı bugünkü yazısında “Çocuklarınızı baleye göndermeyin diyebilirim, gidilmemesini tavsiye edebilirim. Ama ötesine geçemem; gidenlere ‘hakaret’ edemem, onları ‘ilkel, çağdışı’ diye yaftalayamam! Yalnız ben ‘Devlet Opera ve Balesi’ diye bir şeyin olmasına karşı çıkarım. Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor?” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Yakışıklı'yı sosyal medya hesabından etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Hacı Bey, sanat evrenseldir ve devlet sanatı destekler.
Türk kültüründe seyirlik oyunlar önemli bir yer tutar.
Osmanlı, devlet geleneğinin önemli bir ayağı olan sanatı himaye etme, sanatçıyı koruma ve destekleme konularında hâmilik sıfatı ile sanatçılara ve sanat kurumlarına karşı maddi ve manevi olarak büyük bir destek vermiştir.
Düşündüğünüzün aksine köklü bir opera ve bale geleneğine de sahibiz. 1800’lü yıllardan itibaren Osmanlı padişahlarımız, dünyaca ünlü bestecileri kadim kültür başkentimiz İstanbul’a davet ederek pek çok opera ve bale eserinin bu topraklarda sahnelenmesinin önünü açmıştır.
Kıymetli kurumlarımızla sanat ve sanatçıları desteklemeye devam edeceğiz.
Yeni sezonda temsillerimizin birinde sizi de @haciykk misafir etmek isterim."
Hacı Bey, sanat evrenseldir ve devlet sanatı destekler.— Dr. Batuhan Mumcu (@BatuhanMUMCU) August 21, 2023
Türk kültüründe seyirlik oyunlar önemli bir yer tutar.
Osmanlı, devlet geleneğinin önemli bir ayağı olan sanatı himaye etme, sanatçıyı koruma ve destekleme konularında hâmilik sıfatı ile sanatçılara ve sanat kurumlarına… https://t.co/kZGJeyPlqK
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'ta katliam gibi kaza
- 'Mansur Yavaş'ın yerine...'
- Merkez Bankası'ndan gece yarısı düzenlemesi
- KKM kararının ardından sert tepki!
- Ölen 12 kişinin kimliği belli oldu
- Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam açıklaması
- MasterChef'te gözyaşlarına boğan eleme!
- Birleşik Krallık'tan gelmişti: Kan kaybından öldü
- Barış yemeğinde meydan savaşı çıktı
- AKP'nin kalesinde yurttaş dert yandı