Hacizli araçları parçalayan iş yeri sahibine gözaltı
Kayseri’de, 'hacizli- yakalamalı' araçları parçalayıp, başka araçların parçalarıyla değiştirdiği belirlenen iş yeri sahibi Z.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde 'hacizli- yakalamalı' araçların parçalanarak, başka araçların parçaları ile değiştirildi bilgisi üzerine harekete geçti.
Çalışma başlatan ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. 500 bin TL değerinde olan otomobillerin parçalarının sökülerek, başka araçlara takıldığı, sökülen otomobillerin sadece kaportasının kaldığı tespit edildi.
İş yeri sahibi Z.Ç., gözaltına alındı.
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