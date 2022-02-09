Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini yerde sürükledi
Erzurum'da haciz kararı bulunan otomobile işlem yapmak isteyen polis memuru, araç sürücüsünün kaçmaya çalışması sonucu sürüklenerek yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü, daha sonra yakalanıp adliyeye sevk edildi.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinde görevli polis memuru N.D., Cumhuriyet Caddesi'ndeki Polisevi'nde görevli olduğu esnada otopark girişinde hatalı park yapan otomobil hakkında yasal işlem yapmak istedi.
Telsizle anons yaparak aracın durumunu meslektaşlarına sorgulatan N.D., otopark çıkışını engelleyen araç hakkında haciz kararı olduğunu öğrendi. İşlem yapılacağı esnada araç sürücüsü Ö.A. aracına binip anahtarsız çalıştırma sisteminden yararlanarak kaçmaya çalıştı.
Aracın açık olan ön camından kapıyı tutan N.D. sürücünün kaçmasını önlemek istedi. Polis memurunun müdahalesine aldırış etmeyen Ö. A. gaza basarak ilerleyince polis memuru yerde sürüklenerek yaralandı.
Yurttaşların ve diğer polis memurunun engel olma çabasına rağmen Ö.A, olay yerinden kaçtı. Görevli polis memurunun yaralanmasına neden olan sürücü, daha sonra ekiplerin çalışmasıyla yakalanıp adliyeye sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan polis memuru N.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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