Hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: Sürücü öldü, eşi yaralı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:40

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:41

Feci kaza, saat 12.00 sıralarında Ağlasun'a bağlı Peçenek mevkisinde meydana geldi.

Bucak'tan Ağlasun istikametine giden Mustafa Oğuz yönetimindeki 15 ADJ 326 plakalı ATV ile Süleyman Altınok yönetimindeki 34 KLL 416 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü Mustafa Oğuz ile eşi Nihayet Oğuz yaralandı.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Nihayet Oğuz, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

ATV'Yİ 2 AY ÖNCE SATIN ALMIŞ

Burdur Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme ardından Mustafa Oğuz'un cenazesi morga götürüldü. Kaza nedeniyle Isparta-Antalya kara yolunda trafik akışı yarım saat durdu.

Mustafa Oğuz'un ATV'yi 2 ay önce satın aldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.