Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Kütahya’da alt geçit girişindeki beton istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Melike Hilal Kula (21) ile yanındaki arkadaşı Burak Ömürlü (25) yaralandı.
Kütahya- Eskişehir kara yolu Yıldırım Beyazıt alt geçidi girişinde; Melike Hilal Kula’nın (21) kontrolünü yitirdiği 43 ACC 519 plakalı hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Kula ve yanındaki Burak Ömürlü yaralandı.
ARAÇTAN YARIM SAAT SONRA ÇIKARILDI
Araçta sıkışan Melike Hilal Kula, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hurdaya dönen araç ise polisin incelemesinin ardından kaza yerinden kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Erdoğan'ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut kanıtı
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İçişleri Bakan Yardımcısı hakkında çarpıcı iddia
- İstanbul’da toplu taşımaya zam