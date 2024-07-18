Hafif ticari araç şarampole devrildi: Yaralılar var!

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 16:27
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Meryem T. idaresindeki 19 AAV 424 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Çorum karayolu İbrahim köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçta bulunan Müzeyyen K, Melike K, Sabiha A, Merve G, Defne Naz G. ve Umut T. yaralandı.

Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meryem T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


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