Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: Sürücü yaralı, eşi öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Pehlivan yaralandı, eşi Eşe Pehlivan hayatını kaybetti.
Feci kaza, saat 07.00 sıralarında Adana- Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi Beştepe mevkisinde meydana geldi. Orhan Pehlivan idaresindeki 27 SV 561 plakalı hafif ticari araç, Halil Acaroğlu'nun kullandığı 63 DN 928 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü Pehlivan yaralandı, eşi Eşe Pehlivan hayatını kaybetti. Çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Pehlivan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Eşe Pehlivan'ın cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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