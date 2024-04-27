Hafif ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk, metrelerce havaya uçtu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 14:01
Hafif ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce savruldu
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Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf D. idaresindeki hafif ticari araç, yola koşarak çıkan 10 yaşındaki Salih G.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan çocuk, yere düşerek yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


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