Haftanın son iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:03

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 7-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı, 18-19. kilometreleri arasındaki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple, Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Çorlu-Kınalı ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde Çorlu yönünde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Silivri istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ankara-Gölbaşı yolunun 5-8. kilometrelerinde yer alan yaya üst geçidinin sökülmesi nedeniyle saat 10.00'a kadar her iki istikamet trafiğe kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan kontrollü olarak devam edecek.

Osmancık-Merzifon yolunun 56-59. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun iki bandı trafiğe kapatıldığından, ulaşıma eski Çeltek servis yolundan izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 50-63. kilometrelerinde bakım onarım ve asfalt çalışması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 16-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 ve 53-54. kilometreleri Silifke-Taşucu-Ovacık arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin, bölünmüş yolun İkizdere İspir yönünde bulunan tüpünde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Denizli-Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri öneme taşıyor.