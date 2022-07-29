Haftanın son iş gününde yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bir bülten paylaştı. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 7-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı, 18-19. kilometreleri arasındaki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple, Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Çorlu-Kınalı ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde Çorlu yönünde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Silivri istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Ankara-Gölbaşı yolunun 5-8. kilometrelerinde yer alan yaya üst geçidinin sökülmesi nedeniyle saat 10.00'a kadar her iki istikamet trafiğe kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan kontrollü olarak devam edecek.
Osmancık-Merzifon yolunun 56-59. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun iki bandı trafiğe kapatıldığından, ulaşıma eski Çeltek servis yolundan izin veriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 50-63. kilometrelerinde bakım onarım ve asfalt çalışması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Gölbaşı-Adıyaman yolunun 16-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 ve 53-54. kilometreleri Silifke-Taşucu-Ovacık arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek.
İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin, bölünmüş yolun İkizdere İspir yönünde bulunan tüpünde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.
Denizli-Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri öneme taşıyor.
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