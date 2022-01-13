Hakan Atilla kitap çıkartıyor: Amerika Atilla’ya karşı

13 Ocak 2022 Perşembe, 17:38

ABD’de İran’a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı gerekçesiyle yargılanıp 28 ay tutuklu kalan, infazının ardından ise Türkiye’ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, tüm bu süreçleri anlattığı bir anı kitabı çıkarıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, ‘Amerika Atilla'ya Karşı, Amerikan Hapishanelerinde Bir Türk Bankacı’ başlığını taşıyan kitapta Atilla, ABD’ye giderken havalimanında durdurulmasını, tutukluluk günlerini, neden tutuklandığını, mahkeme süreçlerini ve dönüş sürecini işliyor.

‘İKİ BUÇUK YILIN HİKÂYESİ’

Kitabın arka kapağında şu ifadelere yer verildi:

“Hakan Atilla, 2017 yılı baharında, New York JFK Havalimanı'nda FBI ajanları tarafından gözaltına alınacağından habersiz, meslektaşlarıyla beraber sıradan bir iş gezisinden dönmekteydi. Tutuklanıp hapishaneye gönderildiğinde, içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen başından geçenleri yazmaya başladı.

Atilla, ABD'de tutulduğu farklı hapishanelerde yaşadıklarını, tanıştığı insanları, karşı karşıya kaldığı suçlamaları ve dava sürecini ilk kez bu kitapta anlatıyor. Amerika Atilla'ya Karşı, kariyerinin zirvesindeki bankacının hayata tutunduğu iki buçuk yılın etkileyici hikâyesi.”

İSTİFA ETMİŞTİ

Atilla, Mart 2017’de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD’de havaalanında gözaltına alınmış, yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019’da tahliye edilen Atilla, 24 Temmuz 2019’da Türkiye’ye gelmiş ve 21 Ekim 2019’da da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı. Atama kararını, Atilla Türkiye’ye döndüğünde kendisini havalimanında karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.