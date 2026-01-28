Hakan Taşıyan kalp krizi geçirdi: Durumu kritik, Erdoğan talimat verdi!

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Hakan Taşıyan önceki gün kalp krizi geçirdi. Ankara'da acilen hastaneye kaldırılan Taşıyan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve geçmişte böbrek ile karaciğer nakli yapılan Taşıyan’ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, doktorların Hakan Taşıyan'a anjiyo uygulanıp uygulanmaması konusunda kararsız kaldığı ve hastane sağlık kurulunun acilen toplanarak, tedavi planını netleştirdiği kaydedildi.

Sabah’ın haberine göre ise; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşıyan için devreye girdi ve her türlü tedbiri alınması yönünde talimat verdi.