Çorum Belediyesi sıfır binayı 1,5 milyona tadilat yaptıracak
Çorum Belediyesi tarafından 40 milyon 156 bin TL harcanarak yapılan ve 2018 yılında hizmete açılarak bugüne kadar hiç kullanılmayan bina, 1 milyon 483 bin liraya tadilat yapılacak.
Çorum Belediyesi, 40 milyon gibi önemli bir maliyetle yaptırdığı Kent Meydanında yer alan 2 binadan birisini bugüne kadar hiç kullanmadı. 2018 yılında sıfır yapılarak Çorum Belediyesine teslim edilen bina, aradan geçen süre zarfında çürümeye terk edildi.
Gazi Caddesi üzerindeki Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan binanın tadilatı için geçtiğimiz günlerde ihale yapıldı. Sadece bir firmanın katıldığı ihaleyi Turtek İnşaat 1 milyon 483 bin TL teklifle kazandı. Yaklaşık bin 200 metrekare alanda bulunan binanın tadilat ve tamiratına Çorum Belediyesi 1 milyon 483 bin TL para ödeyecek.
BELEDİYE BAŞKANI ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 1.5 milyon liraya tadilata alınan binada incelemeler yaptı. Aşgın, çok yakında Kadeş Barış Meydanında hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
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