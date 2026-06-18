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Hakkari'de feci kaza... Minibüs ile kamyon çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!

Hakkari'de feci kaza... Minibüs ile kamyon çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!

18.06.2026 08:54:00
Güncellenme:
DHA
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Hakkari'de feci kaza... Minibüs ile kamyon çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!

Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Çevre Yolu'ndaki kavşakta sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; Dilekli Mahallesi'nden aldığı yolcuları ilçe merkezine götüren Şabaz Bor yönetimindeki 27 ACD 802 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta karşı yönden gelen Nazmi Bala yönetimindeki 06 ST 6436 plakalı yük kamyonuyla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde minibüsteki 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada ölen 2 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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