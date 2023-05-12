Hakkâri-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı!
Hakkâri'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zırhlı aracın aracın devrilmesiyle meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.
Hakkâri-Van yolunun 20'nci kilometresindeki Kırıkdağ köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında, askeri personelin taşındığı zırhlı araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajda devrildi.
YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada 3 asker yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Hakkâri-Van yolu, bir süre ulaşıma kapatıldı.
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