Hakkâri-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı!

Hakkâri'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zırhlı aracın aracın devrilmesiyle meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:30
Hakkâri-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 yaralı!
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Hakkâri-Van yolunun 20'nci kilometresindeki Kırıkdağ köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında, askeri personelin taşındığı zırhlı araç  yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajda devrildi.

YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada 3 asker yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Hakkâri-Van yolu, bir süre ulaşıma kapatıldı.


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