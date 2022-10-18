Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde askeri aracın devrildi, 7 asker yaralandı.

AA
18 Ekim 2022 Salı, 08:56
Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi: 7 yaralı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi girişinde beton santralinin önünde bir askeri araç devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından Elbistan ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


kahramanmaraş askeri araç yaralı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler