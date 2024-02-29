Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 159 santimetreyle Hakkari ve Kartalkaya'da kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:50
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da ölçüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari ve Kartalkaya'da 159, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 133, Ergan'da 130, Yalnızçam'da 62, Yıldızdağı ve Erciyes'te 50, Uludağ'da 48, Haserek'te 47, Kartepe ve Davraz'da 35, Ovacık'ta 30, Mersivan'da 24, Kop'ta 19, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Ilgaz'da 13, Gevaş'ta 9, Yıldıztepe'de 8 ve Murat Dağı'nda 1 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 29.02.2024 En düşük En yüksek
Hakkari P -21 -1
Kartalkaya P -1 10
Sarıkamış P -12 6
Palandöken P -9 3
Ergan P -7 3
Erciyes P -3 6
Kartepe S 8 13
Uludağ PB 2 12
Çambaşı AB -4 7
Yıldıztepe P 1 10
Mersivan AB -10 5
Yalnızçam P -24 4
Ilgaz AB 0 10
Yıldız Dağı P -1 10
Zigana P -5 8
Kop P -8 6
Denizli AB 1 11

(S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)


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