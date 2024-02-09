Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Hakkari Şemdinli'de yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Alan köyü yoluna çığ düştü.
Bölgede devrilen elektrik direklerini onarmak için köye giden Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekibi, dönüş sırasında düşen çığın yolu kapatması nedeniyle mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 saat süren çalışmayla yolu açtı.
VEDAŞ ekipleri, yolun açılmasıyla ilçeye döndü.
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