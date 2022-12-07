MHP İstanbul İl Başkanı'ndan istifa kararı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanı Birol Gür, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 22:48
MHP İstanbul İl Başkanı'ndan istifa kararı
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MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, 2018 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden istifa etti. Gür, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Gür sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mensubu bulunmaktan şeref duyduğum hareketimizin İstanbul İl Başkanlığı makamından an itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Liderimizin emrinde son nefesimize kadar hareketimizin başarısı için ter dökmek vazifemiz olacaktır. Her daim Lider, Teşkilat, Doktrin demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birol Gür'ün milletvekili adaylığı dolayısıyla istifa ettiği iddia edildi.


MHP istifa Birol Gür

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