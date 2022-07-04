Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün şehit olduğunu duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 04 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur” denildi.
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