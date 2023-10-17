Hakkını arayanı işten çıkardılar
Ek zam eyleminde bulunan Mamak Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü işçileri, “işçi fazlalığı” gerekçe gösterilerek 13 Ekim’de işten çıkarıldı.
Ankara’da Mamak Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan işçiler, 9-10- 11 Ağustos tarihinde maaş zamlarını yetersiz bularak, ücret artışı ve sedikal hak talepleriyle iş bırakmıştı.
İş bırakmanın 3. gününde 6 bin 500 TL seyyanen zam yapılmasıyla kazanım elde edilmiş, işçiler yeniden işbaşı yapmıştı. Ancak bu kez de belediyede işçi çıkarmaları başladı.
GEREKÇE: 'İŞÇİ' FAZLALIĞI!'
Ek zam eyleminde bulunan işçilerden Kaplan, belediyede “işçi fazlalığı” gerekçe gösterilerek 13 Ekim’de işten çıkarıldı. Kaplan ise işten çıkarılmasını ağustos ayında yapılan eylem olduğunu ileri sürdü.
Açıklamalarda bulunan
Kaplan, “İşten atılmamın
asıl sebebi sefalet
ücretlerine, haksızlıklara
karşı susmamamızdı” dedi.
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