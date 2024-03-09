31 suç kaydı bulunan oto hırsızı zanlısı yakalandı

Karabük’te oto hırsızlığı ile ilgili yapılan operasyonda 31 suç kaydı bulunan zanlı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 16:44
31 suç kaydı bulunan oto hırsızı zanlısı yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Şubat ayında Bayır Mahallesi’nde oto hırsızlığı ihbarı ile ilgili çalışma başlatan Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayı U.D.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda yakalanan zanlının toplam 31 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


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