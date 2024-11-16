Halfeti’de aracın çarptığı çizgili sırtlan öldü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir çizgili sırtlan ölü bulundu. Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvana bir aracın çarptığı değerlendiriliyor.

Halfeti’de aracın çarptığı çizgili sırtlan öldü
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İHA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 16:42

Olay, Halfeti ilçesi Yeşilözen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yurttaşlar, yolda hareketsiz halde bir hayvan olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye giden Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Ekipler, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğu belirlenen hayvanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti. Sırtlana bir aracın çarptığı belirlendi. 


Etiketler: #Halfeti #çizgili sırtlan

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