Halı saha maçında feci ölüm

Gümüşhane’de gittiği halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın kalp krizi geçirdiği anlar halı sahanın kameraları tarafından görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:28
Halı saha maçında feci ölüm
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Gümüşhane merkezde bulunan bir halı saha kompleksinde edinilen bilgilere göre, dün gece yarısı 23.00 ile 00.00 saatleri arasında arkadaşları ile birlikte halı sahaya giden İbrahim Sağırkaya, maçın bitimine az bir süre kala yere yığıldı. 

Arkadaşlarının yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşünen arkadaşları futbol oynamaya devam ederken, Sağırkaya’nın hareket etmediğini fark eden arkadaşları bir süre sonra talihsiz adamın yanına geldi. Arkadaşlarının müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 

112 acil sağlık ekipleri tarafından saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 40 yaşındaki talihsiz adam buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2'si kız ve 1'i erkek olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenilen Sağırkaya'nın cenazesi yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.


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