Milli Saraylar Başkanlığı’ndan Topkapı Sarayı'ndaki yangına ilişkin açıklama

Topkapı Sarayı’ndaki tarihi restoranda gece saatlerinde gerçekleşen yangın ile ilgili Milli Saraylar Başkanlığı tarafından ilk resmi açıklama yapıldı. Açıklamada yangının maddi hasara yol açtığı ifade edildi.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 07:20
Milli Saraylar Başkanlığı’ndan Topkapı Sarayı'ndaki yangına ilişkin açıklama
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Milli Saraylar Başkanlığı’ndan Topkapı Sarayı’ndaki yangınla ile ilgili açıklama yapıldı.

"MADDİ HASAR OLUŞTU"

Açıklamada, "Topkapı Sarayı’nın dış bahçesinde bulunan Konyalı Restoran’ın çatısında gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. ’Dış Karakol Binası’ olarak adlandırılan ve restoran olarak işletilen yapının çatısında çıkan yangına ilk müdahaleyi Saray’da 7/24 nöbet tutan Milli Saraylar İtfaiye Ekibi gerçekleştirdi. İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içinde tamamen söndürüldü. Yangın sonrası restoran binasının çatısında maddi hasar oluştu. Topkapı Sarayı’nda müzecilik ve ziyaret faaliyetleri herhangi bir aksama söz konusu olmadan saat 9.00 itibariyle normal şekilde devam edecektir, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


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