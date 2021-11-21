Haliç'te sürüklenen 8 yolculu tekneye müdahale

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

AA
21 Kasım 2021 Pazar, 09:35
Haliç'te sürüklenen 8 yolculu tekneye müdahale
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Haliç önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliç önlerinde sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Sarayburnu’na emniyetle yanaştırıldı” ifadeleri kullanıldı.


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