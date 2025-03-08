Haliç'te tekne yangını paniği: Ekipler sevk edildi!

İstanbul Haliç'te bir teknede yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haliç'te tekne yangını paniği: Ekipler sevk edildi!
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DHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 20:32

Haliç'te bir teknede yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Etiketler: #Haliç #Yangın #tekne

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