Haliç'te tekne yangını paniği: Ekipler sevk edildi!
İstanbul Haliç'te bir teknede yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haliç'te bir teknede yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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