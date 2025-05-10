Halil Falyalı’nın 'finans müdürü' Cemil Önal’ı öldüren zanlının fotoğrafı paylaşıldı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 13:34

Güncelleme: 10.05.2025 - 13:34

Hollanda'nın Lahey kentine bağlı Rijswijk ilçesinde, 1 Mayıs 2025 tarihinde öldürülen Halil Falyalı'nın eski finans müdürü Cemil Önal'ı katleden zanlının fotoğrafı, Hollanda polisi tarafından yayımlandı. Cemil Önal, Falyalı’nın bir dönem finans işlerini yürütmüştü.

Hollanda polisi, katil zanlısını tanıyanları ararken, zanlının 1.80 boylarında, iri yapılı, sakallı, siyah giysili ve Adidas marka, beyaz tabanlı siyah ayakkabılar giyen bir erkek olduğunu belirtti.

Cemil Önal, Falyalı cinayetinin ardından şüpheli olarak aranmaya başlanmış ve yurt dışına kaçmıştı. Aralık 2023'te Hollanda’da yakalanarak yargılanmaya başlanmış, ancak Türkiye'ye iade edilmemişti. Önal son olarak, Kuzey Kıbrıslı gazeteci Ayşemden Akın’a verdiği röportajda, Falyalı'nın Türkiye'deki bazı bürokratlarla olan ilişkilerini ve rüşvet iddialarını gündeme getirmişti.

Bu iddialar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakınlarının da adı geçtiği ve "şantaj kasetleri" gibi suçlamaların yer aldığı bir yazıda yer aldı. Dışişleri Bakanlığı ise, söz konusu iddiaların "gerçek dışı" olduğunu belirterek, yasal yollara başvurulacağı açıklamasında bulundu.



