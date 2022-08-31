Halk otobüsünde tekme tokat kavga!
Kocaeli'nin Derince ilçesinde halk otobüsünde tartışan 2 grup arasında kavga çıktı. Taraflar, tekme tokat birbirine girerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Derince ilçesinde 30 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde seyir halindeki otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
ARACI YOL KENARINA ÇEKTİ
Taraflar halk otobüsü içerisinde birbirini tekmeler atarken, sürücü otobüsü yol kenarına çekti.
Olay anı halk otobüsünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme tokat saldırdığı ve otobüste bulunan bazı kişilerin çığlıklar atarak o anları izlediği görüldü.
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