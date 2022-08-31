Yer: Adana... Sokakta çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle kavga eden Abdulmenaf T. (31), kalçasından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerinde bıçak ve budama makası bulan polis, hırsızlık ve yaralama olaylarından suç kaydı bulunan Abdulmenaf T.'nin, hırsızlık olayına karıştığı ve kavganın bu yüzden çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde, 31 Ağustos Çarşamba günü 02.30 sıralarında, sokaktan kavga sesi duyan yurttaşlar, dışarıya çıktıklarında bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
'BIÇAK' VE 'BUDAMA MAKASI' AYRINTISI
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaralının isminin Abdulmenaf T. olduğunu belirlerken, sağlık ekipleri kalçasından defalarca bıçaklandığını tespit etti. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Abdulmenaf T., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Abdulmenaf T.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan yaralının yanında bıçak ve budama makası bulan polis ekibi, yaralama ve hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdulmenaf T.'nin, bir hırsızlık olayına karışıp, bundan dolayı bıçaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.
Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor
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