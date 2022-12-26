Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel yaşamını yitirmişti... Son görüntüleri ortaya çıktı

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:07

Gümüşsuyu’nda Halk Tv YouTube Koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel’in parktan koşarak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya düştüğü görüntüler ortaya çıktı. Yanıkel'in düştüğü yerden kalkamadığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halk Tv YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, parka gitti. Ardından Yanıkel henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya düştü. Beton zemine düşen Yanıkel, yerde hareketsiz kaldı. Olayın ardından yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yanıkel, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Yanıkel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda Yanıkel’in parktan koşmaya başladığı ve 3 metre yükseklikten duvardan yere düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri Yanıkel'in hayatını kaybettiği olayla ilgili 'şüpheli ölüm' olarak inceleme başlattı.