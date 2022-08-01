Halk TV'ye program durdurma cezası: Belgesel izletilecek!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV'ye yayın durdurma cezası verilmesi nedeniyle bu akşam yayımlanması beklenen 'Sözüm Var' programı yerine belgesel izletilecek.
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, gazeteciler Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu ile ekrana gelen "Sözüm Var" adlı programa Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yayın durdurma cezası verildiği duyuruldu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Mahiroğlu konuya ilişkin şu mesajı paylaştı:
"Halk TV'de bu akşam yine RTÜK belgeseli izleyeceksiniz. 3 program durdurma kararını uygulayacağız. Döngüye bağladığınız haksız cezalarla bizi yok etmeye çalışıyorsunuz. Evet, maddi bedeli çok yüksek ama Türk halkının geleceği benim için bu bedelden çok daha değerli. #susmayacagiz"
Halk TV'de bu akşam yine RTÜK belgeseli izleyeceksiniz. 3 program durdurma kararını uygulayacağız. Döngüye bağladığınız haksız cezalarla bizi yok etmeye çalışıyorsunuz. Evet, maddi bedeli çok yüksek ama Türk halkının geleceği benim için bu bedelden çok daha değerli. #susmayacagiz— Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) August 1, 2022
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