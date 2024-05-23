Şirin Payzın Halk TV'ye veda etti

Gazeteci Şirin Payzın, sunuculuğunu üstlendiği Sözüm Var programında, Halk TV'den ayrıldığını açıkladı. Payzın, bir veda mesajı da paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:31
Şirin Payzın Halk TV'ye veda etti
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Halk TV‘de Sözüm Var programının moderatörlüğünü üstlenen gazeteci Şirin Payzın, ayrıldığını duyurdu.
 
Bir söyleşi için gittiği Almanya’da sakatlanarak ameliyat geçiren Payzın, uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı.

AYRILIK KARARINI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Payzın daha sonra X hesabından da kararına ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Bir ayrılma haberi ve teşekkür. Sözüm Var’ı birlikte hazırladığım, sunduğum dostum, yol arkadaşım, Barış Terkoğlu’na, sessiz kahraman sevgili editörüm Erdal Aktaş’a, Sözüm Var’ı birlikte yarattık 20 senelik can dostum Emin Çapa’ya güzelliği, neşesi ama en önemlisi müthiş haberciliğiyle bize güç katan Seyhan Avşar’a, sırtımı her zaman dayadığım dünyanın en şahane yönetmeni Murat Erdoğan’a, az süre çalıştım ama çok mutlu çalıştım daha çok görüşeceğiz dediğim programlar koordinatörümüz sevgili Kürşat Oğuz’a ve Halktv haber merkezinin pırıl pırıl habercilerine, teknik ekibe, kameramanlarımıza çok teşekkür ederim. Seyircilerimize bizi hep destekledikleri, konuklarımıza vakit ayırdıkları için minnettarım. Sözüm Var bitti ama söz bitmez."


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