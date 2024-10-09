İzmir'de tarikatçılardan Halk TV ekibine müdahale!
İzmir’de bir kaçak olduğu iddia edilen Kuran kursu yöneticileri, Halk TV ekibine müdahale ederek araca zorla bindi ve gazetecilerin görüntülerini sildirmeye çalıştı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, kaçak olduğu iddia edilen Kuran kursu yöneticileri Halk TV ekibine müdahale etti. Ekibin kurs binasını görüntülemesi sırasında, kursun yöneticileri zorla araca bindi ve gazetecilerin çektiği görüntüleri sildirmeye çalıştı.
Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol, şahıslara tepki gösterirken, iki yönetici uyarılara rağmen araca bindi ve gazetecileri alıkoydu. Şahıslardan biri, Varol’a “Siz bizi tahrik ediyorsunuz. Habercilik yaparken milleti birbirine düşürüyorsunuz” dedi. Varol ise, kendilerinden şikayetçi olacaklarını belirtti.
Söz konusu kaçak yapının, İsmailağa Cemati’ne ait yurt ve Kuran kursu olduğu öğrenilirken, yapıya daha önce yıkım kararı verildiği, ancak buna rağmen faaliyete geçtiği bildirildi.
Etiketler: #Halk TV #İsmailağa #İzmir #Kuran kursu
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