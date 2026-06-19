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Halkalı-Arnavutköy metro hattı bugün açılıyor: İstanbul Havalimanı metrosu durakları ve güzergahı

Halkalı-Arnavutköy metro hattı bugün açılıyor: İstanbul Havalimanı metrosu durakları ve güzergahı

19.06.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Halkalı-Arnavutköy metro hattı bugün açılıyor: İstanbul Havalimanı metrosu durakları ve güzergahı

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilen 22 kilometrelik hatta 5 yeni istasyon bulunuyor.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün açılışı gerçekleştirilecek olan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 22 kilometrelik Arnavutköy kesimi devreye giriyor.

Proje kapsamında, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı hattının ardından bu etabın da açılmasıyla birlikte havalimanı metro güzergahının toplam uzunluğu 69 kilometreye ulaştı. Projede araçların işletme hızının saatte 120 kilometre olacağı açıklandı.

Hizmete girecek olan yeni hat üzerinde toplam 5 istasyon yer alıyor.

Bu istasyonlar sırasıyla şöyle:

  1. İbn Haldun Üniversitesi
  2. Kayaşehir
  3. Olimpiyatköy
  4. Halkalı Stadı
  5. Halkalı

Hattın Halkalı istasyonunda Marmaray, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve yapımı süren diğer metro hatlarıyla entegre olması amaçlanıyor. Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinden İstanbul Havalimanı'na doğrudan ulaşım sağlayacak olan bu etabın faaliyete geçmesiyle birlikte, Halkalı ile Havalimanı arasındaki seyahat süresinin 30 dakikaya ineceği belirtiliyor.

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